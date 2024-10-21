Экономист Финогенова призвала защитить пенсионеров от колебаний курса рубля

Принять дополнительные меры для защиты российских пенсионеров от негативных последствий колебаний курса рубля предложила правительству профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.
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