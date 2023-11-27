ТАСС: ВСУ не используют западную бронетехнику в Запорожье из-за погоды

Военные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемой использования бронетехники западного производства, включая БМП Bradley, на запорожском направлении из-за сложных погодных условий и труднопроходимой местности.
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