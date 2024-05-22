Уоллер из ФРС: Для снижения ставки нужно несколько месяцев дезинфляции

Управляющий ФРС Кристофер Уоллер снова подтвердил свою приверженность к снижению ставки во вторник. Однако, маловероятно, что это событие произойдет в ближайшие месяцы по его словам Удержания монетарной политики в русле ужесточения пока необходимо до получения доказательств возврата к дезинфляции.