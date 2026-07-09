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Ветеран вспомнил странный разговор с устроившим скандал из-за вопроса о СВО депутатом

Ветеран вспомнил странный разговор с устроившим скандал из-за вопроса о СВО депутатом

У ветерана специальной военной операции (СВО) Евгения Рассказова с позывным Топаз состоялся странный разговор с депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым, устроившим скандал после вопроса интервьюера о его участии в военных действиях.

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