Жога рассказал об ожиданиях бойцов СВО от послания Путина Федеральному собранию

Известия/Алексей Рамм Спикер Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога в беседе с РЕН ТВ рассказал о разговоре с участниками спецоперации в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
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