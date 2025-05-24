Захарова: Макрон арестовал Дурова для управления выборами в Румынии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram Павла Дурова не для решения внутренних вопросов с мессенджером, а для управления выборами в Румынии, понимая, что нужный им кандидат не сможет победить легальным способом.
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