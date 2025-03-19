Карпин заявил о желании Глушенкова выступать за сборную России

Ранее футболист говорил, что ему лучше тренироваться с зенитовскими легионерами Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным заявил о желании играть за национальную команду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии