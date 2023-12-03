Дилетант о политике Вот в таком виде Шарлот нравится мне даже больше, чем во время его, так сказать, выступлений.
Шарлот наконец-то на своем месте
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
+++++Сначала некоторые из пустышки делают короля...А в итоге король-то голый......Да и пузырь лопается....И остаётся только мокрое петно.
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13 час.
Ирина Матвеева
Просто умные дяди и тёти умеют подбирать, на данные роли, вот таких дебилов, которых с восторгом будет воспринимать стадо в лёгкой степени дебильности! Которых, благодаря безумной политике нашего правительства в вопросах повышения рождаемости за счёт алкоголиков и тунеядцев, и школьных реформ, направленных на оболванивание детей, становится всё больше и больше!
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12 час.
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