Шарлот наконец-то на своем месте

Ирина Матвеева

Просто умные дяди и тёти умеют подбирать, на данные роли, вот таких дебилов, которых с восторгом будет воспринимать стадо в лёгкой степени дебильности! Которых, благодаря безумной политике нашего правительства в вопросах повышения рождаемости за счёт алкоголиков и тунеядцев, и школьных реформ, направленных на оболванивание детей, становится всё больше и больше!