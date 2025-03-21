Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия предателей не прощает: Армении не стоит бросаться в объятия Запада

Россия предателей не прощает: Армении не стоит бросаться в объятия Запада

Армения все чаще высказывается о своем желании броситься в объятия Запада, пишет китайское издание infoBRICS.

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