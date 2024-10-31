Депутат Фролова предупредила об опасных последствиях недосыпания

Длительное нарушение сна и недосыпание могут привести к серьезным последствиям для здоровья, подчеркнула кандидат медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в разговоре с РИА Новости.
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