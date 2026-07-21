Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Вот и до них война докатилась": Удар по Wildberries коснулся инстадивы. Адель  рыдает не по людям

"Вот и до них война докатилась": Удар по Wildberries коснулся инстадивы. Адель  рыдает не по людям

Враг ударил по складам Wildberries – погибли люди, десятки ранены. Вся страна скорбит. Но не жена миллионера-блогера Адель Вейгель – её слёзы были посвящены сгоревшей косметике.

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