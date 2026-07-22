В деревне Сабурово продолжается строительство новой дороги

В деревне Сабурово городского округа Красногорск продолжается строительство автомобильной дороги, которая улучшит транспортную доступность местных жилых микрорайонов, социальных объектов и коммерческой инфраструктуры.
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