Сенатор Волошин: западные страны должны компенсировать ущерб от ВСУ

Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин заявил, что Киев не способен выплатить России компенсацию ущерба, причиненного Вооруженными силами Украины в регионах Донбасса, Новороссии и приграничных территориях.
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