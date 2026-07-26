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Сенатор Волошин: западные страны должны компенсировать ущерб от ВСУ

Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин заявил, что Киев не способен выплатить России компенсацию ущерба, причиненного Вооруженными силами Украины в регионах Донбасса, Новороссии и приграничных территориях.

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