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Нобелевская премия по экономике — 2026: вклад в понимание механизмов стабилизации

Нобелевская премия по экономике — 2026: вклад в понимание механизмов стабилизации

В 2026 году Нобелевскую премию по экономике получили Роберт Э. Холл из Стэнфордского университета и Майкл Вудфорд из Колумбийского университета.

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