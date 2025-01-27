В Новосибирской области испекли и раздали блокадный хлеб по историческому рецепту

Школьники из Искитима присоединились к акции, приуроченной ко дню снятия блокады Ленинграда.Волонтёры средней школы №9 города Искитима совместно с педагогами накануне памятной даты - 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда - провели просветительскую акцию "Блокадный хлеб" для жителей города, сообщает "Искитимская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии