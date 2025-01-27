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В Новосибирской области испекли и раздали блокадный хлеб по историческому рецепту

В Новосибирской области испекли и раздали блокадный хлеб по историческому рецепту

Школьники из Искитима присоединились к акции, приуроченной ко дню снятия блокады Ленинграда.Волонтёры средней школы №9 города Искитима совместно с педагогами накануне памятной даты  - 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда - провели просветительскую акцию "Блокадный хлеб" для жителей города, сообщает "Искитимская газета".

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