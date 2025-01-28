За неделю в Астраханской области выявили полсотни нелегалов

За 7 дней сотрудниками полиции составлено 239 протоколов, связанных с миграционными нарушениями. Стражи порядка за неделю выявили 50 иностранцев и лиц без гражданства, которые находились в регионе, не имея на это законного права.
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