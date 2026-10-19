Резервный борт с пассажирами, летевшими из Новосибирска в Махачкалу, вылетел из Омска. Сегодня днем самолет S7 совершил экстренную посадку в Омске.
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