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Мода и Шоу-бизнес

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Бородина возмутилась слухами о том, что ее отец был криминальным авторитетом

Бородина возмутилась слухами о том, что ее отец был криминальным авторитетом

Российская телеведущая Ксения Бородина в личном блоге резко отреагировала на распространившуюся в Сети информация о том, что ее отец Ким Амоев, который скончался в 2018 году, якобы являлся криминальным авторитетом.

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