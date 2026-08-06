Бородина возмутилась слухами о том, что ее отец был криминальным авторитетом

Российская телеведущая Ксения Бородина в личном блоге резко отреагировала на распространившуюся в Сети информация о том, что ее отец Ким Амоев, который скончался в 2018 году, якобы являлся криминальным авторитетом.
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