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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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CD Projekt RED полностью поглотила создателей The Flame in the Flood — разработка мультипле...

CD Projekt RED полностью поглотила создателей The Flame in the Flood — разработка мультипле...

CD Projekt RED полностью поглотила создателей The Flame in the Flood — разработка мультиплеерного “Ведьмака” продолжаетсяВ марте 2023 года CD Projekt перезапустила разработку Project Sirius и уволила 29 сотрудников The Molasses Flood.

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