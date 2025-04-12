CD Projekt RED полностью поглотила создателей The Flame in the Flood — разработка мультипле...

CD Projekt RED полностью поглотила создателей The Flame in the Flood — разработка мультиплеерного “Ведьмака” продолжаетсяВ марте 2023 года CD Projekt перезапустила разработку Project Sirius и уволила 29 сотрудников The Molasses Flood.
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