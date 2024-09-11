«Украинский легион» в Польше оказался всего лишь мистификацией

Намерения создать в Польше добровольческий «Украинский легион» провалились. Начать обучение живущих в Европе граждан Украины, желающих воевать в составе ВСУ, планировалось еще в августе – и даже заявлялось о «тысячах» таких добровольцев.
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