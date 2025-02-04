Популярное снотворное может помешать очищению мозга во сне

Мы соседи по планете

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Рочестера и Университета Копенгагена, раскрывает механизмы, которые связывают сон с очищением мозга от токсичных белков, связанных с нейродегенеративными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера.