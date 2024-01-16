Действительно ли Украина способна перехватывать запускамые с российских Миг-31 баллистические ракеты?

13 декабря истребители МиГ-31К ВВС России нанесли мощный удар баллистическими ракетами по украинским военно-промышленным объектам, в частности по предприятиям, производящим 155-мм и 152-мм снаряды и цехам по производству беспилотников.
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