Резня в Сиднее: неизвестный с ножом начал убивать людей в торговом центре (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестный с ножом начал убивать людей в торговом центре в Сиднее. В результате нападения в австралийском ТЦ «Westfield Bondi Junction» погибли 3 человека, еще несколько пострадали, в том числе женщина с девятимесячным младенцем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии