Поздравление генерального директора ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ Корсака Олега Аркадьевича.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!Сердечно поздравляю вас с 50-летием со дня основания нашего предприятия!За эти годы пройден немалый путь: от становления, расцвета, преодоления трудностей до реалий сегодняшнего дня - флагмана белорусского машиностроения.