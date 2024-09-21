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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Поздравление генерального директора ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ Корсака Олега Аркадьевича.

Поздравление генерального директора ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ Корсака Олега Аркадьевича.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!Сердечно поздравляю вас с 50-летием со дня основания нашего предприятия!За эти годы пройден немалый путь: от становления, расцвета, преодоления трудностей до реалий сегодняшнего дня - флагмана белорусского машиностроения.

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