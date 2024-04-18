Оплывина сошла на дорогу в верхней части Алматы

Еще одна оплывина сошла в Алматы, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Как сообщили спасатели, оплывина объемом 60 кубометров, массой около пяти кубометров частично перекрыла автодорогу.
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