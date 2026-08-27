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Медицина 2.0

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Врач рассказал о неочевидной причине звона в ушах

Врач рассказал о неочевидной причине звона в ушах

Постоянный звон в ушах, ощущение заложенности и дискомфорт в височной области традиционно связывают с простудой, отитом или серными пробками, однако проблема может крыться в нарушениях работы челюсти, рассказала стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют» Нодира Сарсадских.

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