Врач рассказал о неочевидной причине звона в ушах

Постоянный звон в ушах, ощущение заложенности и дискомфорт в височной области традиционно связывают с простудой, отитом или серными пробками, однако проблема может крыться в нарушениях работы челюсти, рассказала стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют» Нодира Сарсадских.