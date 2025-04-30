Бразилия выступила за сотрудничество в БРИКС по борьбе с терроризмом

Бразилия поддерживает расширение партнерства между странами БРИКС в борьбе с терроризмом. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил специальный помощник главы государства по международным вопросам Селсу Аморим.
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