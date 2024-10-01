Глава Ленинского округа Омска Дмитрий Зярко (на фото) переходит на новое место работы. Он станет первым вице-мэром Томска.
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Глава Ленинского округа Омска Дмитрий Зярко (на фото) переходит на новое место работы. Он станет первым вице-мэром Томска.