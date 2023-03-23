Польша попросила ЕС помочь освободить хранилища от украинского зерна

Польша просит Европейскую комиссию помочь освободить хранилища от украинского зерна до очередной уборочной кампании, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Хенрик Ковальчик в ходе Европейского сельскохозяйственного форума.
Польша просит Европейскую комиссию помочь освободить хранилища от украинского зерна до очередной уборочной кампании, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Хенрик Ковальчик в ходе Европейского сельскохозяйственного форума.
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