Русская весна

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Польша попросила ЕС помочь освободить хранилища от украинского зерна

Польша попросила ЕС помочь освободить хранилища от украинского зерна

Польша просит Европейскую комиссию помочь освободить хранилища от украинского зерна до очередной уборочной кампании, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Хенрик Ковальчик в ходе Европейского сельскохозяйственного форума.

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