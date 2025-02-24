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Путин предложил США участвовать в добыче редкоземельных металлов в Новороссии

Путин предложил США участвовать в добыче редкоземельных металлов в Новороссии

Президент Владимир Путин сообщил о готовности России пригласить иностранных партнеров, включая США, к участию в проектах по добыче редкоземельных металлов в Донбассе и Новороссии, подчеркнув наличие значительных запасов на данных территориях.

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