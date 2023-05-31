В Праге завершились съемки новой версии «Носферату» с Лили-Роуз Депп

Постановкой фильма занимался режиссер «Ведьмы» и «Варяга» Роберт Эггерс. По информации Prague Reporter, «Носферату» снимали в Доме инвалидов, замке в Рожмитале и других локациях чешской столицы и за ее пределами, а также на студии Barrandov.