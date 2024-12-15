Профессор Финогенова: оформление выписки из ЕГРН подорожает с 1 января

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова предупредила россиян, что с 1 января 2025 года произойдет подорожание оформления выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
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