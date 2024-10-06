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Петербургский дневник

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Выставка «Мой Петербург» продолжит работу до конца года

Выставка «Мой Петербург» продолжит работу до конца года

Она будет открыта шесть дней в неделю Выставка достижений Северной столицы «Мой Петербург», неофициально позиционирующая себя как часть экспозиции города на Неве, представленной на выставке «Россия» на ВДНХ, продолжит работу до конца 2024 года.

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