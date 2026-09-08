Путин и Трамп обсудили поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили визиты спецпосланника США Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москву и Киев.
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