Ирану радоваться: резко вырос спрос на туры в экзотические страны

Экзотические страны пользуются всё большим спросом у росийских туристов: поездки в Таиланд и Венесуэлу на эту осень и зиму покупают в 3,5 раза чаще, чем год назад, на Кубу — в семь раз, сообщили «Известиям» туроператоры.