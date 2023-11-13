Ирану радоваться: резко вырос спрос на туры в экзотические страны

Экзотические страны пользуются всё большим спросом у росийских туристов: поездки в Таиланд и Венесуэлу на эту осень и зиму покупают в 3,5 раза чаще, чем год назад, на Кубу — в семь раз, сообщили «Известиям» туроператоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии