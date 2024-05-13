«Очень плохие новости»: украинский эксперт — о назначении Белоусова министром обороны РФ

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demyr150648

Министр должен быть не пиджаком! на то он и минобороны. Шойгу, Сердюков, иванов -все пиджаки со своим гражданским мышлением. А Паша -мерседес - просто тупой военный, а после него - тупые гражданские. Создайте соответствующее управление при минобороны с правом прямого выхода на Мишустина (не на вице-премьера) будет достаточно. Мы по уши сыты экономическими новациями и парадами. К армии нужен другой подход: оценки по реальной готовности к войне. А у нас срочники призываются, чтобы не защищать Родину на поле боя! Где это видано! Солдат за год службы естественно ни к чему не готов. Вот и армия им.Шойгу! Тогда уж лучше и не призывать. Зачем впустую время и деньги тратить! А призывают кого? А из незащищенных материально слоев населения. Служили дети наших тех, кто повластнее и побогаче. Дайте статвыписку. Не дадут. А депутаты, покажите, кто, когда и на каких должностях служил? Статус офицера ниже плинтуса, он не госслужащий, у него нет власти и иммунитета от МВД и ФСБ, он бесправен, беден и бесперспективен после ухода на гражданку. Пусть МО и Мишустин напечатают сравнительную таблицу благосостояний американского и русского офицера. Про патриотизм, это правильно, но вся система госуправления против этого благого начинания. Ведь грустная практика показывает иное.