Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лидер ХСС Зедер отверг слухи об отставке Мерца

Лидер ХСС Зедер отверг слухи об отставке Мерца

Лидер Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зедер отверг предположения о возможной отставке канцлера Германии Фридриха Мерца после поражения Христианско-демократического союза на выборах в Саксонии-Анхальте.

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