Лидер ХСС Зедер отверг слухи об отставке Мерца

Лидер Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зедер отверг предположения о возможной отставке канцлера Германии Фридриха Мерца после поражения Христианско-демократического союза на выборах в Саксонии-Анхальте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЮ "Всё, приехали": ...
- ВЮ "Всё, приехали": ...
- О природе погромов
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым