Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

Шесть руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами авторитетного ежегодного рейтинга газеты "Коммерсант" (16+) "Топ-1000 российских менеджеров"*, совместного проекта Ассоциации менеджеров России и издательского дома "Коммерсантъ".
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