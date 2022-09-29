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Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

Шесть руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами авторитетного ежегодного рейтинга газеты "Коммерсант" (16+) "Топ-1000 российских менеджеров"*, совместного проекта Ассоциации менеджеров России и издательского дома "Коммерсантъ".

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