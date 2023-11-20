МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

Украинская певица Джамала разыскивается по уголовной статье, следует из базы данных МВД России. Согласно информации ведомства, Джамаладинова Сусана Алимовна (настоящее имя певицы) находится в розыске в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.
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