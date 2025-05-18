Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) мартшрутка под номером 1530 этот мужик сначала говорил что мы с подругами будем отличными женами для его сыновей(им по 30),а после говорил всякие непотребства.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) мартшрутка под номером 1530 этот мужик сначала говорил что мы с подругами будем отличными женами для его сыновей(им по 30),а после говорил всякие непотребства.
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