Губернатор Ярославля закрыл выезд на Москву из-за угрозы БПЛА

В Ярославле из-за угрозы атаки беспилотников перекрыли выезд в Москву. Общественный транспорт изменил маршруты, межмуниципальные автобусы остановлены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Не ожидал, что т...
- Владимир Путин: Р...
- «Уральские авиали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым