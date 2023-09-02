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Винченцо Гуалтьери о бое с Алимханулы: «Жанибек проиграет, как Фалькао»

Обладатель пояса по версии IBF Винченцо Гуальтьери прокомментировал предстоящий бой с чемпионом WBO Жанибеком Алимханулы.

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