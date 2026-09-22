Король эпизода и «минус 39»: 8 советских актёров, которым долго не доверяли главные роли

Приёмные комиссии разворачивали их по три раза, кому-то за годы карьеры не доставалось реплики длиннее одной строчки, а один так и остался «королём эпизода» — при всенародной любви, но без единой главной роли.
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