Госдеп заявил, что «внимательно следит» за Приднестровьем

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в среду, 28 февраля, заявил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают действия России в Приднестровье и призывают Кишинев и Тирасполь совместно работать над преодолением разногласий, – сообщают СМИ.