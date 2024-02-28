Госдеп заявил, что «внимательно следит» за Приднестровьем

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в среду, 28 февраля, заявил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают действия России в Приднестровье и призывают Кишинев и Тирасполь совместно работать над преодолением разногласий, – сообщают СМИ.
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