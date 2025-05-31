«Лада» попрощалась с Шаракановым и Волковым. Игроки вернулись в «Динамо» и «Локомотив» после окончания аренды

Шараканов возвращается в «Динамо» после окончания аренды, Волков – в «Локомотив». «В составе «Лады» Шараканов отыграл полный сезон и в итоге стал лучшим бомбардиром тольяттинцев среди защитников – за 67 матчей он заработал 22 (6+16) очка при полезности «минус 6».
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