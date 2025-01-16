Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»

Кир Стармер впервые на посту премьера Британии посетил Украину, где планирует подписать соглашение о «столетнем партнерстве», направленное на укрепление сотрудничества в сфере обороны и обсуждение гарантий безопасности, пишет Guardian.
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