Политика как он...
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Политика как она есть

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Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»

Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»

Кир Стармер впервые на посту премьера Британии посетил Украину, где планирует подписать соглашение о «столетнем партнерстве», направленное на укрепление сотрудничества в сфере обороны и обсуждение гарантий безопасности, пишет Guardian.

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Комментарии
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саша пупкин
Оптимисты бл...)))
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