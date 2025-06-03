А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 3 июня в Калуге

А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 3 июня в КалугеСегодня, 3 июня, воздух прогрелся до +23 градусов, словно заботливые руки солнца укутали землю тёплым одеялом.