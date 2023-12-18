Электросамокаты хотят выгнать с заснеженных улиц

Средства индивидуальной мобильности, опасные летом, становятся еще более опасными зимой. Тем не менее с появлением снега популярные у доставщиков продуктов электросамокаты не исчезли с улиц городов, и ДТП с ними не за горами.
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