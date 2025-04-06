Внимание на счетчики: суд стал на сторону собственников и запретил УК требовать документы – новые правила в действии Ольга БезродняяС марта вступили в силу новые правила, касающиеся использования счетчиков для собственников жилья.
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