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Счетная палата предложила повысить для золота налог на сверхдоходы

Счетная палата предложила повысить для золота налог на сверхдоходы

Счетная палата предложила пересмотреть налоговую нагрузку на российские золотодобывающие компании и отказаться от практики разовых сборов в пользу постоянного механизма изъятия горной ренты.

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